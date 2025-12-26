Війська РФ за добу обстріляли Донеччину: багато руйнувань, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 грудня, атакувала населені пункти Донецької області. Поліція зафіксувала 1592 удари. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка, село Ганнівка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок ударів зруйновано 14 цивільних об'єктів, із них 5 житлових будинків.





У Костянтинівці росіяни влучили FPV-дроном по цивільному автомобілю — убили людину, ще двох поранили.



Внаслідок атаки дрона у Дружківці поранено цивільну людину, пошкоджено автомобіль.



По Краматорську окупанти завдали удару БПЛА «Молнія-2» — зруйнували приватний будинок та нежитлове приміщення.



У Слов'янську внаслідок атаки БПЛА пошкоджено нежитлові приміщення.



На Олексієво-Дружківку росіяни скинули три авіабомби «КАБ-250», зруйновано три багатоповерхові будинки.



У Миколаївці внаслідок влучення безпілотників пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Біленькому — житловий будинок та цивільний автомобіль.



Раніше ми писали, що минулої доби, 25 грудня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області. Людина загинула у Костянтинівці. Ще троє цивільних зазнали поранень в результаті обстрілів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»