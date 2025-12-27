Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
НАБУ и САП раскрыли преступную группу с народными депутатами
27 декабря 2025, 16:40

НАБУ и САП раскрыли преступную группу с народными депутатами

27 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро пришли в Верховную Раду Украины для проведения следственных действий. Фото: НАБУ

НАБУ и САП во время спецоперации под прикрытием раскрыли организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом сообщает САП на своем телеграм-канале.

«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием раскрыли организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

СМИ ранее сообщали, что НАБУ прослушивало нардепа от Слуг Юрия Киселя. Журналисты уточнили, что это не касается так называемого «Миндичгейта».

Имена депутатов официальные органы не называют. Однако журналист Виталий Глагола со ссылкой якобы на свои источники в НАБУ пишет, что речь идет о нардепах от «Слуги народа» Юрии Киселе, члене парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, Игоре Негулевском, который также является членом транспортного комитета, и Юрии Корявченкове («Юзик»), бывшем партнере по выступлениям в «Квартале 95» ныне президента Владимира Зеленского.

В НАБУ информацию о следственных действиях у последнего опровергли.

Напомним, в ноябре НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции Мидас по выявлению коррупции в энергетике, в том числе, по отмыванию средств Энергоатома в больших масштабах.

