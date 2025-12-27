НАБУ та САП розкрили злочинну групу з народними депутатами

27 грудня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли у Верховну Раду для проведення слідчих дій. Фото: НАБУ

НАБУ та САП під час спецоперації під прикриттям розкрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Про це повідомляє САП на своєму телеграм-каналі.

«НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям розкрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

ЗМІ раніше повідомляли, що НАБУ прослуховувала нардепа від Слуг Юрія Киселя. Журналісти уточнили, що це не стосується так званого «Міндічгейту».

Імена депутатів офіційні органи не називають. Однак журналіст Віталій Глагола з посиланням нібито на свої джерела в НАБУ пише, що йдеться про нардепів від «Слуги народу» Юрія Киселя, члена парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, Ігоря Негулевського, який також є членом транспортного комітету, та Юрія Корявченкова («Юзик»).

У НАБУ інформацію про слідчі дії у відношенні останнього спростували.

Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас щодо виявлення корупції в енергетиці, у тому числі щодо відмивання коштів Енергоатому у великих масштабах.