Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил возглавить ведомство действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.



Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, речь идет не просто о кадровой перестановке, а о пересмотре подходов к управлению оборонным ведомством.



«Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову», — отметил президент.



Как отмечается, ключевым элементом планируемых изменений может стать управленческий и технологический опыт Федорова, ранее отвечавшего за цифровые реформы и внедрение современных решений в государственном секторе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Госпогранслужбе и разведке.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»