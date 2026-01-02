Кадрові зміни у силовому блоці: хто очолить Держприкордонслужбу та розвідку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни у силовому блоці. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом надасть кандидатури на заміну голови Державної прикордонної служби України, при цьому нинішній керівник відомства Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Зеленський зазначив, що під час доповіді Клименка вони обговорювали діяльність ДПСУ та необхідність зміни підходів у роботі служби. Президент акцентував, що за понад шість років під керівництвом Дейнеко прикордонна служба пройшла шлях розвитку та посилення, а її підрозділи разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки України беруть участь у бойових діях на передовій. Також, за словами глави держави, значно зміцнено ділянки кордону України з Білоруссю та Росією.

Крім того, Зеленський повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко продовжить виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції військової розвідки України. За словами президента, під час наради Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози, а також фокус на зниженні економічного потенціалу Росії, зокрема її нафтового експорту.

Радник із комунікацій президента Дмитро Литвин повідомив журналістам, що Зеленський має намір призначити Іващенка керівником Головного управління розвідки Міноборони України, проте наголосив, що для цього необхідно пройти передбачені процедури.

Раніше повідомлялося, що колишній глава ГУР Кирило Буданов ухвалив пропозицію президента очолити Офіс глави держави. Офіційний документ про призначення Іващенка керівником ГУР на сайті президента наразі не опубліковано.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй