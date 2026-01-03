Российские войска продвинулись в Покровске и Мирнограде — Deep State

На карте DeepState отмечено продвижение войск РФ в Мирнограде Донецкой области

Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Покровск и Мирноград Донецкой области, а также в Светлом. Военные аналитики DeepState фиксируют изменение линии боевого соприкосновения на одном из самых напряженных участков фронта.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль северную часть Покровска. При этом небольшой участок за железнодорожным полотном все еще обозначен «серой зоной».

Также армия РФ продвинулась в самом Мирнограде и западнее — в районе пригорода в сторону Светлого. Таким образом на Покровском направлении противник взял под контроль территорию общей площадью порядка 3 кв. км.

Отмечается, что по линии Котлино — Покровск — Мирноград — Родинское образовалась обширная «серая зона», которая в настоящее время не контролируется ни одной из противоборствующих сторон.

Ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась вблизи сел Предтечино и Резниковка Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле села Дорожнянка в Запорожской области.