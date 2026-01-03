Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска продвинулись в Покровске и Мирнограде — Deep State
03 января 2026, 10:53

Российские войска продвинулись в Покровске и Мирнограде — Deep State

На карте DeepState отмечено продвижение войск РФ в Мирнограде Донецкой области На карте DeepState отмечено продвижение войск РФ в Мирнограде Донецкой области

Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Покровск и Мирноград Донецкой области, а также в Светлом. Военные аналитики DeepState фиксируют изменение линии боевого соприкосновения на одном из самых напряженных участков фронта.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль северную часть Покровска. При этом небольшой участок за железнодорожным полотном все еще обозначен «серой зоной».

Также армия РФ продвинулась в самом Мирнограде и западнее — в районе пригорода в сторону Светлого. Таким образом на Покровском направлении противник взял под контроль территорию общей площадью порядка 3 кв. км.

Отмечается, что по линии Котлино — Покровск — Мирноград — Родинское образовалась обширная «серая зона», которая в настоящее время не контролируется ни одной из противоборствующих сторон.

Ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась вблизи сел Предтечино и Резниковка Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле села Дорожнянка в Запорожской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Покровск Мирноград войска РФ DeepState
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
12:02
В Луганске принуждают устанавливать мессенджер Max
10:39
Украинский FPV-дрон поразил технику РФ под Донецком на дистанции 60 км
10:34
DeepState: Луганская область почти полностью оккупирована, Донецкая — почти на 80%
19:58
СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине
17:09
В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
все новости
17:35
Дрон РФ ударил по окрестностям Славянска: погиб мужчина
16:50
Захваченного президента Венесуэлы самолетом доставляют в Нью-Йорк — СМИ
15:58
На должности первого вице-премьера и министра энергетика Зеленский предложил Шмыгаля
15:16
Пять человек могут находиться под завалами в Харькове после российского удара 2 января — ОВА
13:45
Российские беспилотники ударили по многоэтажкам в центре Краматорска
12:45
В результате вчерашнего обстрела Харькова погибли 22-летняя женщина и трехлетний ребенок
11:59
Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны
10:53
Российские войска продвинулись в Покровске и Мирнограде — Deep State
10:03
В Донецкой области из-за российских обстрелов 2 января погибли два человека — ОВА
09:34
Воздушные силы ВСУ сообщили подробности ночной атаки РФ
22:42
Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны Украины
22:12
Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
20:11
НЛО над столицей и мужчина на крыше: полиция Киева собрала самые курьезные звонки на «102»
19:22
На российских «шахедах» замечены инфракрасные прожекторы
18:27
Связи с США и репутация жесткого разведчика: The New York Times о Буданове
18:03
Кадровые изменения в силовом блоке: кто возглавит Госпогранслужбу и разведку
18:03
Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
17:09
Полицейские Донетчины отмечены государственными наградами: десять — посмертно
все новости
ВИДЕО
Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
02 января, 22:12
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
02 января, 21:45
Фото: Национальная полиция Украины НЛО над столицей и мужчина на крыше: полиция Киева собрала самые курьезные звонки на «102»
02 января, 20:11
Последствия ракетного удара по центру Харькова. Фото: прокуратура Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ
02 января, 18:03
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
02 января, 17:36
Константиновка. Фото: кадр из видео «Война здесь стала фоном жизни»: пограничники показали, как сейчас выглядит Константиновка
02 января, 16:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор