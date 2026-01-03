Російські війська просунулися в Покровську та Мирнограді — Deep State

На карті DeepState зазначено просування військ РФ у Мирнограді Донецької області

Збройні сили РФ просунулися в районі населених пунктів Покровськ та Мирноград Донецької області, а також у Світлому. Військові аналітики DeepState фіксують зміну лінії бойового зіткнення на одній з найбільш напружених ділянок фронту.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, російські війська за минулу добу взяли під контроль північну частину Покровська. При цьому невелика ділянка за залізничним полотном все ще позначена сірою зоною.

Також армія РФ просунулась у самому Мирнограді та на захід від району передмістя у бік Світлого. Таким чином, на Покровському напрямку противник узяв під контроль територію загальною площею близько 3 кв. км.

Зазначається, що лінією Котлино — Покровськ — Мирноград — Родинське утворилася велика «сіра зона», яка нині не контролюється жодної з протиборчих сторін.

Раніше повідомлялося, що армія РФ просунулась поблизу сіл Предтечино та Резниківка Донецької області. Також окупанти просунулися біля села Дорожнянка у Запорізькій області.