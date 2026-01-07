В ОВА рассказали, сколько человек остается в Константиновке и Покровске

Константиновка. Фото: полиция

По состоянию на начало 2026 года на подконтрольной Украине территории Донецкой области остаются 192,6 тысячи гражданских жителей, среди них 12 405 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



Крайне усложнена эвакуация из города Константиновка, где остаются 2800 жителей. Статическим остается количество людей в городе Покровск – по официальным подсчетам, там 1250 гражданских. Эвакуация оттуда не ведется.



К зоне активных боевых действий относится территория 21 громады. Там проживают 33,6 тысячи человек, в том числе 248 детей в городе Дружковка.

Напомним, что 6 января российский дрон ударил по Константиновке, в результате чего ранен один человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко