В ОВА розповіли, скільки людей залишається у Костянтинівці та Покровську

Костянтинівка. Фото: поліція

Станом на початок 2026 року на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються 192,6 тисячі цивільних жителів, серед них 12 405 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Вкрай ускладнена евакуація з міста Костянтинівка, де залишаються 2800 жителів. Статичною залишається кількість людей у місті Покровськ – за офіційними підрахунками, там 1250 цивільних. Евакуація звідти не ведеться.



До зони активних бойових дій належить територія 21 громади. Там живуть 33,6 тисячі людей, у тому числі 248 дітей у місті Дружківка.

Нагадаємо, що 6 січня російський дрон вдарив по Костянтинівці, внаслідок чого поранена одна людина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко