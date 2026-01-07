Российский дрон ударил по Константиновке: ранен один человек

6 января в 11:55 российские войска FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в результате атаки ранения получил один человек.



«Повреждения отсутствуют», – сказал Горбунов.

Напомним, что 5 января российская авиация ударила по городу Доброполье на Донетчине, в результате чего погибла женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко