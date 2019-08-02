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Вышел ролик «Шахтера» о новой форме: Срна говорит по-украински, снято в Киеве

02 августа 2019, 15:54

Вышел ролик «Шахтера» о новой форме: Срна говорит по-украински, снято в Киеве

Опубликован видеоролик, посвященный новой домашней форме донецкого «Шахтера» сезона-2019/20 от Nike.

Дизайн футболок вдохновлен расцветкой формы, в которой «Шахтер» 10 лет назад выиграл Кубок УЕФА. За кадром капитан того состава Дарио Срна рассказывает о триумфе. Примечательно, что хорват говорит по-украински.

В видео нынешние футболисты «Шахтера» находятся на крыше небоскреба. В ролике видно, что здание расположено недалеко от памятника Родине-Матери в центре Киеве.



Предыдущий комплект домашней формы был представлен два года назад. Тогда в футболках присутсвовали синие элементы, символизирующие подсветку стадиона «Донбасс Арена». Главным посылом видео было желание команды вернуться домой в Донецк.

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Дарио Срна

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