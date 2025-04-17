Армия РФ авиабомбами, дронами и артиллерией атаковала Херсон: есть погибший и много раненых

17 апреля российские захватчики несколькими авиационными бомбами, беспилотниками и из артиллерии ударили по Центральному району Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Также ВС РФ дронами атаковали Днепровский район города.
В результате атаки погиб мужчина, еще 12 людей пострадали. Тяжелые ранения получил мальчик 15 лет, у него минно-взрывная и открытая черепно-мозговая травмы. Врачи борются за его жизнь.
В пресс-службе Национальной полиции в Херсонской области рассказали, что в городе повреждены 10 многоэтажек и других зданий, помещения автосалона, пять гражданских машин и служебный автомобиль полиции.
Напомним, что утром 17 апреля российские военные атаковали машину скорой помощи в Херсоне, в результате чего есть раненые.