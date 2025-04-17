Морпехи 36-й бригады продолжают уничтожать ВС РФ дронами на Сумщине

Захватчики РФ пытаются укрыться от дронов ВСУ. Фото: кадр из видео

Морпехи 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают наносить удары по российским штурмовикам и пехоте на границе Сумской области. Видео своей работы обнародовали «Стражи» бригады.







На кадрах видно, как дроны поражают группы российских военных, которые передвигаются пешком и на квадроциклах.

По данным «Кордон.Медіа», украинские силы восстановили и удерживают позиции в районе Владимировки Хотинской общины.



В то же время враг продолжает интенсивные обстрелы приграничных районов Шосткинщины и Конотопщины.

Напомним, Силы обороны Украины атаковали пункт дислокации ракетной бригады ВС РФ, которая ударила по Сумам.