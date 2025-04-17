Украинские войска останавливают продвижение армии РФ на Покровском направлении – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Сейчас наибольшая интенсивность боестолкновений сохраняется именно на Покровском направлении. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на этом направлении войска РФ атакуют наибольшими силами и всей номенклатурой сил и средств, которая у них вообще есть.



«Однако враг там не добивается успеха. И, в принципе, он там останавливается украинскими войсками в первую очередь за счет того, что там есть неплохая комбинация сил и войск и их взаимодействие. В первую очередь неплохое взаимодействие пехоты, инженерных войск и подразделений БПЛА. Поэтому, в принципе, на Покровском направлении враг несет наибольшие потери. Хотя все направление остается стабильно тяжелым и интенсивным, потому что для врага оно в последние полгода остается главным», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ освободили около 16 квадратных километров территории под Покровском.