В Константиновке очень участились удары дронами – ГВА

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

В городе Константиновка Донецкой области ситуация остается очень напряженной. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, город и вся громада ежедневно подвергаются российским обстрелам из всех видов вооружения.



«Это и реактивные системы залпового огня, и артиллерийские обстрелы, и авиационные удары. Очень участились удары дронами и беспилотными системами», – сказал Горбунов.

Напомним, что утром 17 апреля российские войска из РЗСО «Смерч» обстреляли Константиновку, в результате чего погиб один человек, еще два – получили ранения.