Теперь видно, что из Донбасса. В Instagram появилась тематическая маска

В Instagram появилась тематическая донбасская маска. Ее автор — участник «Луганской контемпорари диаспоры» Евгений Королетов.
На вас появится шахтерская каска. Можно смело делать селфи и выкладывать их в сториз!
Найти маску можно здесь.
«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.
Продолжая сессию на Новости Донбаса, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашением с использованием файлов cookie