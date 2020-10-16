Космонавт показал, как выглядит Донецк из космоса

Фото: Космонавт Иван Вагнер / VK

Российский космонавт Иван Вагнер у себя в Instagram опубликовал фотографию Донецка из космоса.



Сейчас Вагнер находится на борту Международной космической станции, откуда и был сделан снимок. На своих страницах в соцсетях он часто публикует снимки из космоса разных городов мира.



«До окончания нашей экспедиции остается совсем ничего, поэтому сегодня я публикую сразу два желания моих подписчиков из Украины», — написал космонавт.



Одним из таких желаний стало фото Донецка из космоса:

Вагнер отметил, что шахты Донбасса входят в перечень самых глубоких шахт мира. «Например, шахта имени академика А.А. Скочинского имеет глубину 1546 метров. При этом уникальная система подземных коридоров донецких шахт имеет длину свыше 2000 километров!» — рассказал своим подписчика космонавт.



Еще один опубликованный снимок — город Ахтырка Сумской области:

«Особая его достопримечательность — река Ворскла, которая является излюбленным местом отдыха, рыбалки и охоты, а недалеко от города находится Климентьевский заказник площадью около тысячи гектаров», — написал Вагнер об Ахтырке.