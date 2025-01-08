В Хмельницкой области задержали диверсантов за подрыв железной дороги ►

Результат взрыва на железнодорожных путях в Хмельницкой области. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области правоохранители и СБУ задержали двух диверсантов, которые взорвали пути с целью пуска под откос грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.







Инцидент произошел на участке железной дороги между станциями, где мужчины установили взрывное устройство. Благодаря быстрой реакции машиниста поезд был остановлен, и никто не пострадал.

Поезд был вовремя остановлен благодаря быстрой реакции машиниста. Фото: Нацполиция

«Злоумышленниками оказались жители Хмельницкой области, завербованные российскими кураторами через телеграмм-каналы. Выполняя вражеские задачи, они организовали взрыв, пытаясь повредить железнодорожную инфраструктуру», — говорится в заявлении полиции.



Правоохранители задержали подозреваемых в течение суток после преступления. Сейчас продолжается расследование, а задержанным грозит ответственность за террористическую деятельность.



Сейчас они находятся под стражей. Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.