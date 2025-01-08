Главное за день: Удар по Запорожью. Жители Мариуполя просят Путина вернуть жилье

Общество



Жители оккупированного Мариуполя записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину из котлованов, оставшихся на месте их домов. Люди говорят, что остались без жилья — третий год с начала оккупации города им обещают выдать квартиры, однако все они по-прежнему бездомные.



Тем временем комиссия выявила нарушения во время ремонта социальных общежитий для мариупольцев в Днепре. Согласно результатам работы ревизионной комиссии, управление капитального строительства Мариупольского городского совета допустило безосновательные расходы на сумму 1 миллион 65 тысяч гривен в течение 2022-2023 годов.



На оккупированной части Луганской области так называемая власть повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения с начала 2025 года. Так, официально они выросли лишь в полтора раза.



Из-за повышенной российской активности и обстрелов приостановлено движение общественного транспорта в трех поселках Херсонской области.



Боевые действия



Вечером российские оккупанты нанесли по Запорожью два удара управляемыми авиабомбами ФАБ-500, 13 человек погибли 18 ранены. 9 января в городе будет объявлен траур. Два человека погибли, еще двое пострадали в поселке Степногорск Запорожской области вечером 8 января. В Константиновке в результате атаки был поврежден один из объектов «Укрзализныци». В Бериславе Херсонской области россияне убили местного жителя и ранили женщину.



Как сообщает OSINT-проект DeepState, российская оккупационная армия продвинулась в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной, Новоивановке, Нескучного и Янтарного на Донбассе, а также возле Новой Сорочины и Махновки в Курской области РФ.



ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в оккупированном Харцызске Донецкой области. СМИ, подконтрольные оккупационной власти, утверждают, что было как минимум восемь атак. Также была слышна работа ПВО. Предварительно, есть пострадавшие. Повреждены минимум 4 авто.



Ночью города Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке БПЛА. Генштаб ВСУ отчитался о поражении нефтебазы, обеспечивавшей топливом военный аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области РФ.