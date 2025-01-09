Под Джанкоем зафиксировано перемещение боеприпасов для ПВО и цистерн с топливом

Под Джанкоем перемещают БК для ПВО и цистерны с топливом. Фото: АТЕШ

Сопротивление украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму «АТЕШ» зафиксировали перемещение колонны военной техники вблизи Джанкоя.

Под Джанкоем перемещают БК для ПВО и цистерны с топливом. Фото: АТЕШ

«Агенты нашего движения отследили перемещение колонны военной техники оккупантов, в состав которой, помимо личного состава и орудий, входили БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом», — говорится в сообщении.

Под Джанкоем перемещают БК для ПВО, технику и цистерны с топливом. Фото: АТЕШ

Ранее «АТЕШ» выявил новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская.