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Главное за день: Бои в Лозовой. Украинские силы держат оборону в Курахово

07 января 2025, 23:00

Главное за день: Бои в Лозовой. Украинские силы держат оборону в Курахово

Политика

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы с ним встретиться для обсуждения ситуации в Украине, но до инаугурации это было бы неуместно.

Общество

Еще трое детей удалось спасти с временно оккупированных территорий. 17-летнего юношу и двух младших мальчиков вывезли на подконтрольную Украине территорию. Над старшим издевались за проукраинскую позицию.

В настоящее время в прифронтовом Покровске осталось 7,3 тысячи человек, эвакуация гражданского населения замедлилась, но продолжается. В Торецке остаются около 150 человек. Люди живут в подвалах, они почти круглые сутки проводят свое время под землей в укрытиях.

Третьего января в боях на территории огнеупорного завода в Часов Яре Донецкой области оборвалась связь с Николаем Сидоровым. Вместе с Богданом Зуяковым он занимался эвакуацией людей и доставкой гуманитарной помощи на самые опасные участки фронта, в города и села Донецкой области.

Несколько десятков солдат ВСУ дезертировали во время учений во Франции, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя французской армии. По его словам, среди украинских военных «имели место отдельные случаи дезертирства», но это явление не было массовым. Он также подчеркнул, что во в Франции не могут задерживать дезертиров.

Боевые действия

Украинские военные до сих пор держат оборону в западной части города Курахово Донецкой области, в том числе контролируют ТЭС, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Согласно данным аналитиков DeepState, российские захватчики оккупировали населенный пункт Лозовая Изюмского района Харьковской области и продвинулись в Новую Кругляковку.

В ОСУВ «Хортица» опровергают информацию об оккупации Лозовой. Войска РФ пытаются малыми группами просачиваться за реку Оскол и накапливать там свои силы, ежедневно происходит несколько атак. Однако «это не самое главное сейчас направление из всех, которые есть в нашей зоне ответственности», - отметили военные в комментарии «Суспильному».

В результате российских обстрелов Покровска 7 января две женщины получили ранения. В результате дроновой атаки на Херсон пострадал 59-летний мужчина.

По данным американской газеты The Washington Post, Украина теряет войска со скоростью, намного превосходящей способность восстановления и продолжения боев. Официальная оценка потерь в 400 тысяч убитыми или ранеными — сильно занижена, утверждают специалисты.

Курахово практически захвачено, российская армия пытается окружить Покровск, атакуя с флангов. Не прекращаются бои в Часов Яре. В z-сообществе заговорили о намерении ВСУ укрепить оборону Изюма и Балаклеи, намекая на то, что войска РФ планируют продвигаться к Лиману и Славянску. В 2024 году Россия по-прежнему не смогла оккупировать всю Донецкую область, поэтому цель захватить Донбасс перекочевала в 2025-й. Каких перестановок стоит ожидать на военной карте в новом году — читайте в статье «Новостей Донбасса».

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