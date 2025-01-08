Спасатели рассказали о жертвах мин в Донецкой области за прошлый год

В Донецкой области из-за детонации взрывоопасных предметов за 2024 год погибли 5 человек. Среди них — 1 ребенок. Еще 12 гражданских получили ранения.



Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



Донецкая область — одна из самых загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины, отметили спасатели.



Взрывоопасные предметы, такие как мины, неразорвавшиеся снаряды, могут скрываться в лесах, на берегах водоемов, пустырях, полях, обочине дорог и даже во дворах, представляя серьезную угрозу жизни людей.



ГСЧС напоминает на инфографике, как вести себя при обнаружении потенциально опасного предмета.

За 2024 год пожарные в Донецкой области ликвидировали более 4 450 пожаров, из которых 1250 пожаров возникли в результате российских обстрелов.