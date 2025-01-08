Армия РФ обстреляла поселок в Запорожской области: погибли две женщины

Четверо человек оказались под завалами жилого дома в результате атаки российских оккупантов по поселку Степногорск Васильевского района Запорожской области вечером 8 января.



По итогу разбора завалов оказалось, две женщины погибли. Еще двух человек спасли.



Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, российская армия по меньшей мере пять раз ударила по прифронтовому населенному пункту.



Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой — в жилой дом.

День траура будет объявлен в Запорожье 9 января в связи с авиаударами, которые в среду унесли жизни 13 жителей города.