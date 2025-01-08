В Покровске остаются более 7 тысяч людей: в городе работают магазины и аптеки

В прифронтовом Покровске Донецкой области продолжают работать магазины и аптеки. Однако отделение «Укрпочты» на следующей неделе не будет функционировать. Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Работает в Покровске несколько магазинов, работает несколько аптек. До 15 января будет работать еще одно отделение «Укрпочты». Спасибо им за работу. Но, к сожалению, враг приближается к городу, около 3 километров осталось», — заявил он.



Филашкин отметил, что в Покровске остается 7200 человек, всех детей из города уже эвакуировали. В городе Курахово около 300, в Мирнограде — 3000, а в Торецке — около 126. Всего вдоль линии фронта находится около 40 тысяч человек.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает атаковать Покровск Донецкой области, удары участились. В городе отсутствует свет, газ и водоснабжение.