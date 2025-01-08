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Принудительная эвакуация детей на Донетчине: из региона нужно вывести 41 ребенка

08 января 2025, 17:47

Принудительная эвакуация детей на Донетчине: из региона нужно вывести 41 ребенка

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей в более безопасные регионы Украины. Однако из прифронтового региона еще нужно вывести 41 ребенка. Больше всего остается несовершеннолетних в Покровском районе. Об этом сообщила и.о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова, передает Суспільне. Донбас.

Как отмечается, в 5 населенных пунктах, в которых проходит принудительная эвакуация детей, остается 41 ребенок:

- Константиновка — 4 ребенка;

- Покровская громада — 14 детей (город Родинское — 8 детей, село Гришино — 6 детей);

- Удачненская поселковая территориальная громада — 23 ребенка.

По словам Рыжаковой, за последние две недели было эвакуировано 73 ребенка. Всего из Донецкой области во время принудительной эвакуации было эвакуировано 13 425 детей.

Ранее мы писали, что эвакуационная группа «Феникс» эвакуировала женщину с двумя детьми из прифронтового села Гришино Покровского района Донецкой области. 

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