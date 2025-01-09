В результате удара РФ по Запорожью погибли 13 человек, еще 109 пострадали

Удара РФ по Запорожью: погибли 13, пострадали 63. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российского удара по Запорожью погибли 13 человек, еще 109 пострадали. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.







«Ликвидирован пожар в административном здании площадью 800 кв. м и трех автомобилей. В общей сложности повреждены четыре административных здания, 27 автомобилей и трамвай», — добавили в областной службе ГСЧС.



По данным спасателей, к 22:00 аварийно-спасательные работы были завершены.

Напомним, Запорожье в третий раз за месяц объявило о дне траура после российской атаки.