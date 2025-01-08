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«Мы ждали Россию, но надежда угасает»: жители Мариуполя просят Путина вернуть им жилье

08 января 2025, 21:59

«Мы ждали Россию, но надежда угасает»: жители Мариуполя просят Путина вернуть им жилье

«Мы ждали Россию, но надежда угасает»: жители Мариуполя просят Путина вернуть им жилье

Жители оккупированного Мариуполя записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину из котлованов, оставшихся на месте их домов. Люди говорят, что остались без жилья — третий год с начала оккупации города им обещают выдать квартиры, однако все они по-прежнему бездомные. Ряд видеообращений опубликовал Telegram-канал ASTRA.

«Мы собрались на наших котлованах встретить новый 2025 год, — начинают обращение к Путину жители района «Стадион». — Здесь проживало много людей. Сейчас мы — бомжи. Наш район хотят застроить ипотекой, диалог с нами не ведут, нас игнорируют. Многих даже не поставили в очередь, потому что у нас сгорели документы во время боевых действий».

Люди жалуются, что снесено более 500 многоквартирных домов, разрушенных российской армией, а построено около 70. Теперь же строительство компенсационного жилья прекращено.

Свое обращение мариупольцы также аргументируют тем, что «к нашей власти доверия нет».

Чтобы лишить людей жилья, их улицу Азовстальскую переименовали в «Проспект Тульский», добавляют они.

Жители района Черемушки начали обращение с поздравления Путина с Новым годом и пожелали ему «побед во всем». Пережившие боевые действия в городе уже третий год живут «в съемных квартирах, пунктах временного размещения и гаражах».

«Просим прислать независимую комиссию, чтобы вы узнали о реальной жизни в Мариуполе», — говорят жители нескольких домов на ул. Богдана Хмельницкого и ул. Ленина.

Российские оккупационные власти заявили о завершении выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подавляющее большинство жителей города, которые потеряли крышу над головой, ничего не получили.

Власти «ДНР» заявили, что процесс выдачи компенсационного жилья в Мариуполе завершился на 94%. По словам главы оккупационной администрации города Олега Моргуна, пока выдано 4,5 тысяч квартир. Также такое количество жилья — это лишь 5% от общего количества уничтоженных квартир. Ведь за период блокады города российские захватчики уничтожили 52 тысячи квартир, подчеркивает Андрющенко.

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