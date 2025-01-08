Войска РФ обстреляли Донетчину 3200 раз за сутки, есть пострадавшие

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 3200 обстрелов Донецкой области, трое мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«За сутки враг обстрелял Донецкую область 3200 раз. К сожалению, три человека получили ранения. Под плотным обстрелом оккупанта все населенные пункты, которые приближены к линии фронта, они почти не существуют и разрушены все в полном объеме. За сутки удалось вывезти 158 человек и 200 детей из тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта», — отметил он.



По словам Филашкина, россияне обстреливают Донецкую область из всех имеющихся видов вооружения, в частности с помощью баллистических ракет, управляемых авиабомб, ствольной артиллерии и FPV-дронов.

Органы власти находятся на месте, подразделения полиции, ГСЧС, волонтерское движение работают в полном объеме.



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