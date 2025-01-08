Запорожье в третий раз за месяц объявило о дне траура после российской атаки

День траура будет объявлен в Запорожье 9 января в связи с авиаударами, которые в среду унесли жизни 13 жителей города.

Это уже третий день траура в Запорожье за последний месяц. После атаки в больницы за помощью обратилось уже по меньшей мере 80 человек.

Ранены 58 человек.

Повреждены 28 транспортных средств, включая трамвай и маршрутное такси.

По данным МВД, российские оккупанты нанесли по Запорожью два удара управляемыми авиабомбами ФАБ-500. Ликвидирован пожар в административном здании и автомобилях.