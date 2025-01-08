Обстрел Харцызска: ВСУ ударили по командному пункту российских военных

ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в оккупированном Харцызске Донецкой области, сообщает Генеральный штаб.

«Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово», — сообщили в Генштабе.

Подчеркивается, что при нанесении удара были предприняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.



Как сообщалось, трасса в районе оккупированного Харцызска подверглась обстрелу. В соцсетях медиа опубликовали видео последствий от очевидцев. На одном из видео — остановка, а за ней здание, которое заретушировали прокремлевские медиа.



СМИ, подконтрольные оккупационной власти, утверждают, что было как минимум восемь атак. Также была слышна работа ПВО. Предварительно, есть пострадавшие. Повреждены минимум 4 авто.