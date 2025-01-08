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Обстрел Харцызска: ВСУ ударили по командному пункту российских военных

08 января 2025, 15:57

Обстрел Харцызска: ВСУ ударили по командному пункту российских военных

Обстрел Харцызска: ВСУ ударили по командному пункту российских военных

ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в оккупированном Харцызске Донецкой области, сообщает Генеральный штаб.

«Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово», — сообщили в Генштабе.

Подчеркивается, что при нанесении удара были предприняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

Как сообщалось, трасса в районе оккупированного Харцызска подверглась обстрелу. В соцсетях медиа опубликовали видео последствий от очевидцев. На одном из видео — остановка, а за ней здание, которое заретушировали прокремлевские медиа. 

СМИ, подконтрольные оккупационной власти, утверждают, что было как минимум восемь атак. Также была слышна работа ПВО. Предварительно, есть пострадавшие. Повреждены минимум 4 авто.

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