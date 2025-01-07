«ДНР»: В оккупированной Горловке под обстрелами ранены 3 человека

На оккупированной территории Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали три человека. Об этом заявили в группировке «ДНР». Все трое — жители Горловки. Среди них есть ребенок, утверждают в оккупационной администрации.



В Никитовском районе города при обстреле из артиллерии пострадали 9-летняя девочка и 74-летний мужчина.



В Центрально-Городском районе также под артиллерийским огнем ранен 49-летний мужчина.



Повреждены пять жилых домостроений в Центрально-Городском районе и два газопровода.

В результате российских обстрелов Покровска 7 января две женщины получили ранения. За 6 января российские войска убили одного жителя Донецкой области — в Северске.