Потери армии РФ за сутки: 1430 солдат и 17 танков

Вертолеты ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек и 17 танков. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские военнослужащие обезвредили 18 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем противника.



Кроме того, ВСУ сбили 86 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 80 автомобилей оккупантов, включая 5 машин спецтехники.

Напомним, потери российских оккупантов уже превысили 800 000 солдат.