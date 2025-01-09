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Потери армии РФ за сутки: 1430 солдат и 17 танков

09 января 2025, 07:25

Потери армии РФ за сутки: 1430 солдат и 17 танков

Вертолеты ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ Вертолеты ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек и 17 танков. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Также украинские военнослужащие обезвредили 18 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем противника.

Кроме того, ВСУ сбили 86 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 80 автомобилей оккупантов, включая 5 машин спецтехники.

Напомним, потери российских оккупантов уже превысили 800 000 солдат.

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