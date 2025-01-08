Трех жителей Донецкой области разыскивают — им грозит срок за помощь российским войскам

В Донецкой области следователи завершили специальное досудебное расследование в отношении трех украинцев, которых обвиняют в коллаборационизме. Обвинительный акт направлен в суд.



В сентябре 2022 года житель оккупированной Горловка создал и возглавил так называемый отдельный батальон специального назначения «Арбат», который вошел в структуру «Дикой дивизии ДНР». Кроме участия в боевых действиях на стороне государства-агрессора, незаконное вооруженное формирование занималось снабжением российских войск.

В течение двух лет организатор преступной группы и двое его «заместителей» посещали различные участки фронта. В частности, ездили на позиции российских оккупантов в поселки Новобахмутовка, Очеретино, Александровка, а также города Марьинка и Авдеевка.



Военные подразделения РФ снабжали разведывательно-корректирующими БПЛА и FPV-дронами, средствами РЭБ, приборами ночного видения, касками и бронежилетами. Также доставляли электрогенераторы, топливо, запчасти и стройматериалы для обустройства укреплений.



Обвиняемые — в розыске.



Ранее в Донецкой области четырем бывшим педагогам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 УК Украины).



В 2022-2023 годах они продолжили карьеру на захваченных территориях.