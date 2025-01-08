Рада хочет регулировать пенсии для украинцев, осужденных за госизмену

Верховная Рада в первом чтении проголосовала правительственный законопроект № 10355. Документ регулирует выплату пенсий для осужденных украинцев по ряду уголовных статей, связанных с госизменой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



По его словам, в поддержку законопроекта проголосовало 233 народных депутата.



Предлагается, что такие пенсии не будут превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, и будут выплачиваться только во время отбывания наказания.



Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка».