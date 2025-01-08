Группировка «ЛНР» вдвое повысила штрафы за нарушение ПДД

На оккупированной части Луганской области так называемая власть повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения с начала 2025 года. Так, официально они выросли лишь в полтора раза. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, оккупанты вдвое уменьшили скидку за уплату штрафа в течение первых 30 дней — с 50% до 25%.



«Поэтому, если в 2024 году за условное нарушение в 1 000 рублей лицо должно было заплатить или 500 рублей в первый месяц, или 1 000 позже, то с 2025 года аналогичное нарушение стоит 1 500 рублей — то есть 1 125 рублей в первый месяц уплаты (вместо 500, как раньше)», — отметил он.



Так, превышение скорости или выезд на встречную полосу отныне наказывается до 7 500 рублей, вождение в нетрезвом виде — 45 000.



Ранее мы писали, что в Алчевске, как и во многих оккупированных городах Луганщины, наблюдается бездействие «коммунальных служб», ответственных за вывоз мусора.