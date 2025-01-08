Тринадцать человек погибли и 18 ранены в результате российского удара по промобъекту в Запорожье 8 января

Последствия удара российских войск по Запорожью в среду, 8 января. Фото: ОВА

Оккупационные войска РФ в среду, 8 января, нанесли авиационный удар по промышленному объекту в Запорожье. Глава областной военной администрации Иван Федоров по состоянию на 17:50 сообщил о 13 погибших и 18 раненых в результате обстрела.

«Количество погибших может увеличиться, потому что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», — написал Федоров в своем канале.

Он также заявил, что в настоящее время на месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и спасатели.

Местные каналы опубликовали видео момента прилёта по Запорожью, а также последствия удара в первые минуты после происшествия.