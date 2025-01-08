Силы обороны Украины отбили атаку на Малиновку

СОУ отбили атаку в направлении Малиновки. Фото: карта Deep State

Днем ранее, 7 января 2025 года, российские войска силами 2 танков и 3 БМП выехали из Воздвиженки в направлении трассы Покровск-Константиновка, где были остановлены СОУ (Силы обороны Украины). Об этом пишет аналитический проект DeepState.

Место на трассе Покровск-Константиновка, куда выехали оккупанты. Фото: карта DeepState

По дороге, 1 единица или подорвалась, или была подбита, а остальные объехали минно-взрывные заграждения и оказались на трассе.



«В этот момент враг решил идти на откат к Воздвиженке. Во время этого техника была уничтожена, хотя ка**пам и удалось высадить десант западнее села», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне атакуют Покровск артиллерией и дронами, обстрелы участились.