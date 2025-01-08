Пропагандистка Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Режиссер и пропагандист, ведущий телеканала НТВ Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, сейчас он находится в коме. Об этом сообщила его жена главная редакторка государственного Russia Today Маргарита Симоньян в соцсетях.



«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — сообщила Симоньян.



По данным российских СМИ Кеосаян попал в больницу еще в конце декабря.



Тигран Кеосаян — советский, российский и армянский актер, режиссёр, сценарист, телеведущий и пропагандист. По сценарию своей супруги Симоньян в частности снял пропагандистский фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!». С 2007 года Кеосаян работает телеведущим. С 2016 года ведет на телеканале НТВ пропагандистское шоу «Международная пилорама». С 2022 года Кеосаян находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и Канады из-за того, что распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон.