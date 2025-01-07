В Донецкой области без вести пропал волонтер и военнослужащий Николай Сидоров

Волонтер и военнослужащий Николай Сидоров без вести пропал в Донецкой области

Третьего января в боях на территории огнеупорного завода в Часов Яре Донецкой области оборвалась связь с Николаем Сидоровым. Об этом сообщил его друг волонтер Богдан Зуяков.

Николай Сидоров — известный в Донецкой области волонтер. Вместе с Богданом Зуяковым они занимались эвакуацией людей и доставкой гуманитарной помощи на самые опасные участки фронта, в города и села Донецкой области.

Летом 2024 года Николай Сидоров вступил в ряды Национальной гвардии.

«Сейчас он считается пропавшим без вести. Часов Яр — очень опасное место, где мы неоднократно находились рядом со смертью. Надеюсь, что с ним все будет хорошо, но пока есть только надежда», — отметил Зуяков.

Информации о возможном местонахождении Сидорова пока нет.