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«Денег нет, но вы держитесь». «ДНР» снимает шпионский детектив

24 сентября 2021, 13:05

«Денег нет, но вы держитесь». «ДНР» снимает шпионский детектив

Фото: «Секретный Агент | Фильм | ДНР»/VK Фото: «Секретный Агент | Фильм | ДНР»/VK

В оккупированном Донецке стартовали съемки очередного фильма под эгидой группировки «ДНР». Проблемы с финансированием проекта вынудили съемочную команду отказаться от идеи съемок боевика и сосредоточиться на подготовке «шпионского детектива». Фильм получил название «Секретный агент» (далеко не первое в своем роде, за последние чуть менее 100 лет вышли три ленты с таким названием). О подготовке к съемкам и процессе создания ленты в интервью EADaily рассказал автор идеи Олег Грабовский.

Для Грабовского, как он сам признается, съемки «Секретного агента» стали вызовом — «снять полный метр почти без средств».

Киношники «очень долго готовились к первому дню, ушло целых две недели — реквизит, помещение». Как и предыдущие два фильма, снятые за время оккупации отдельных районов Донетчины, этот также посвящен тематике войны в регионе, которая по словам Грабовского — «главный сценарный мотиватор и катализатор для нашего фильма». Главный герой будет противостоять силам, которые «движимы Западом и стараются политически надавить на республику».

«Снимаем мы шпионский детектив. Так как "денег нет, но вы держитесь", изначально при написании сценария это был огромный ограничивающий фактор, и широкомасштабные экшен-сцены с нашим бюджетом мы бы не осилили.

Делаем упор на героев и их поведение. Поэтому мы снимаем шпионский детектив, а не шпионский боевик», — поделился он.

Часть актеров пришли из кафедры актерского мастерства в подконтрольной «ДНР» Консерватории имени Прокофьева (Донецк), «часть [взяли] с улицы, часть — знакомые».

«Актеров с опытом работы в большом кино на нашей съемочной площадке на данный момент нет. Все дончане», — признался автор идеи.

С аппаратурой у команды тоже есть трудности: «...киношного аппарата нет, снимать изначально предполагали на фотик, но сейчас к съемкам обзавелись шикарными беззеркалками, картинка, конечно, не совсем киношная, скорее, как сериал по "России-24″, поэтому будет очень много работы монтажерам по превращению картинки в киношную».

В интервью Грабовский также рассказал, что с режиссером ленты — Евгением Пономаревым — был знаком еще до начала войны, а в феврале 2014 года они встретились вновь в Донецке, куда Грабовский приехал из России, чтобы снимать митинги. После начала боевых действий Пономарев стал военкором, освещающим события в пользу сепаратистов на Донбассе. В 2015 году Грабовский и Пономарев, который работал на кинематографическом поприще, хотели создать объединение киношников в «ДНР», «но из-за определенных обстоятельств Союз кинематографистов пока не получился».

На странице «Секретного агента» в российской соцсети «Вконтакте» публикуются обновления о съемках. Так, съемки начались 13 сентября, а второй съемочный день состоялся только 24 сентября. В записи от 24.09 организаторы сетуют, что «это оказались очень сложные два съемочных часа, снимали у друзей из Союза Писателей ДНР». На данный момент у страницы 66 подписчиков и еще 11 подписчиков в Телеграм-канале.

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