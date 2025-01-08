В частном секторе Константиновки восстановили газоснабжение после обстрела армии РФ

В Константиновке восстановили газоснабжение после обстрела. Фото: Донецкоблгаз

В Константиновке Донецкой области газовики восстановили газоснабжение для 21 абонента после российской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».



«В Константиновке газовики продолжают восстанавливать газоснабжение после российских обстрелов. За прошедшие сутки вернуть голубое топливо удалось 21 абоненту частного сектора», — говорится в сообщении.



Специалисты Константиновского управление по газоснабжению и газификации восстановили шкафной газорегулирующий пункт.



Также заменены участки газопроводов общей длиной более 10 метров, восстановлено 6 опор и вложено на опоры более 50 метров газопровода.





Ранее мы писали, что утром 8 января российские военные обстреляли город Константиновка Донецкой области.