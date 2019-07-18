Реклама на выборах: яркая упаковка, скрывающая суть. Кто снова «джинсовал» на Донбассе?

Политическая реклама — один из видов агитации. В целом предвыборная агитация — это определение достаточно широкое и может включать в себя разные действия кандидатов. Согласно законам Украины, агитация может быть в виде встреч, митингов, установок палаток, печати и распространения газет, листовок, размещения рекламы на билбордах и в СМИ. Но главное среди этого – телевидение.



Например, по данным Комитета избирателей Украины, на выборах президента в этом году 44 кандидата официально потратили на предвыборные кампании 1 миллиард 300 миллионов гривен. Большая часть из этих денег, а именно 850 миллионов гривен были потрачены на рекламу и агитацию в медиа.



Это приводит к тому, что избиратели не читают программы партий и не интересуются бэкграундом кандидатов, а выбирают по картинкам и общему впечатлению.



Кандидат с большим финансовым ресурсом может элементарно перевесить своих оппонентов, скупив максимум эфирного времени, или просто приобрести себе медиа и таким образом победить.



«Засилье некачественной или очень часто примитивной политической рекламы - это не проблема Украины, многие страны с этим сталкиваются. Вопрос, собственно, к самим избирателям, насколько они руководствуются этим при принятии решений. Потому что многие не доходят до чтения программ и ограничиваются только политической рекламой. Если избирателю этого достаточно, то я сомневаюсь, что запрет политической рекламы будет стимулировать их читать программы», - высказал мнение аналитик гражданской сети «Опора» Александр Неберикут.



Как вести себя в такой ситуации избирателю?



Главное - делать выбор осознанно. Не ведитесь на яркую упаковку в виде рекламы. Старайтесь обязательно узнать - что внутри.



Также важно понимать, что в современных условиях политики умеют тщательно спутать карты, чтобы избиратель не мог понять, где в СМИ - информация, а где - политическая реклама.



Самой важной опасностью здесь является контроль над медиа и влияние на редакционную политику.



Но информацию о собственниках как общенациональных, так и региональных СМИ можно легко узнать из открытых источников, чтобы понимать, кому из политиков может «подыгрывать» телеканал.



Чтобы обезопасить себя, смотрите несколько разных каналов, проверяйте информацию дополнительно в интернет-ресурсах и ищите независимые СМИ, которые соблюдают стандарты журналистики и которым можно доверять.



Также к рекламе относятся билборды. На них вообще не стоит ориентироваться при выборе, за кого из кандидатов голосовать. С бордов кандидаты обращаются к вам с лозунгами, которые апеллируют к эмоциям и чувствам. Нам же как избирателям необходимо руководствоваться здравым смыслом.



Рассмотрим также, как человека могут попытаться убедить, используя рекламу в СМИ.



Кандидаты часто заказывают рекламу в газетах и на сайтах. Особенно это актуально для регионов и небольших городов, где нет своих местных телеканалов. Согласно закону, СМИ должны маркировать такую рекламу, то есть ставить определенный значок, который четко бы говорил читателю, что данный материал оплачен политиком, он не информирует, а агитирует.



В Украине сложилась многолетняя практика публикации так называемой «джинсы» - заказных материалов, которые вообще не маркируются. Когда читатель видит такой контент, то может посчитать, что это информация, статья или новость. Это вводит в заблуждение.

В период 8-14 июля был проведен очередной мониторинг онлайн-СМИ Донецкой области на предмет материалов, которые соответствуют критериям политической «джинсы».

Славянск



В интернет-изданиях Славянска «Славянские ведомости», на сайтах «6262» и газеты «ТВ+» скрытой политической рекламы под видом журналистских материалов за отчетный период, как и за предыдущий, не обнаружено. Впрочем, и официально обозначенной политической рекламы в виде текстовых публикаций в этих изданиях также нет. В то же время два интернет-издания «Деловой Славянск», «Карачун», а также телеканал «САТ+» за мониторинговый период разместили на своих ресурсах значительное количество материалов под видом новостей с признаками явной политической рекламы. Материалы были без соответствующих пометок.



«Деловой Славянск»



Если в предыдущий мониторинговый период «Деловой Славянск» разместил лишь три материала политической рекламы под видом новостей без соответствующих пометок об этом, а 20 подобных материалов вышли с пометкой «на правах политической рекламы», то в период 8 - 14 июля издание опубликовало в общей сложности 37 материалов с признаками заказной политической рекламы под видом новостей без соответствующих пометок о рекламе. «Деловой Славянск» резко перестал обозначать политическую рекламу и стал полностью запускать ее под видом новостей, как это делает местное издание «Карачун». В целом за мониторинговый период «Деловой Славянск» опубликовал 21 материал продвигающий партию и кандидатов от «Оппозиционной платформы За жизнь», 12 материалов - «Оппозиционный блок», 3 - партию «Слуга народа» и ее кандидатов и 1 материал продвигал кандидата по 52-му округу в Торецке Игоря Рыбака.



«Карачун»



Издание «Карачун» по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом увеличило количество материалов политической рекламы, подаваемых под видом новостей на ⅓. Так в предыдущий мониторинговый период мы зафиксировали 31 такой материал. За прошедшую же неделю - уже 45 .



Телеканал «САТ+»



За мониторинговый период телеканал подавал политическую рекламу в своем эфире как в соответствующей рубрике «Политическая агитация», так и продвигал политические силы под видом новостных сюжетов. При этом в сюжетах нигде не сообщалось, что материал демонстрируется на правах политической рекламы.



К примеру, в выпуске новостей телеканала показывали сюжет о выездном приеме врачей-узких специалистов в поселке Черкасском (Донецкая область). Его организовал благотворительный фонд «Дорога жизни» супругов - нардепов Юрия Солода и Наталии Королевской. В сюжете хвалили кандидата в нардепы Юрия Солода. Материал носит рекламный характер, однако был показан выпуске новостей телеканала без каких-либо пометок о политической рекламе.



Это же можно сказать и о сюжете об экс-мэре Славянска Неле Штепе. Сюжет вышел также в формате новостей. В материале говорилось о преследованиях Нели Штепы, которая помимо прочего является помощницей нардепа Юрия Бойко. В сюжете говорится, что Штепу преследовали неизвестные лица. Также материал рассказывает о поддержке Штепы жителями Славянска. При этом в сюжете не были поданы комментарии других участников событий - полиции и подозреваемых лиц, которые якобы преследовали Штепу.

Краматорск



В интернет-изданиях Краматорска «Технополис», «Общежитие», «Краматорск пост», «6264.com.ua» также как и в прошлом мониторинговом периоде не выявлено скрытой политической рекламы. Сайт «Краматорск пост» за текущий мониторинговый период опубликовал одну статью в качестве политической рекламы о планах кандидата в нардепы Максима Ефимова начать строительство жилья в Краматорске. Материал имеет пометку «политическая реклама». Сайт «6264.com.ua» опубликовал три материала с коммерческой рекламой, имеющих пометку «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу, а также пять материалов политической рекламы с соответствующей пометкой «политические новости», что также в правилах сайта означает рекламу. Обозначенная полическая реклама на сайте «6264.com.ua» в четырех случаях продвигала лидера партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Юрия Бойко и в одном случае кандидата в нардепы по 48-му избирательному округу от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова.



Совсем иная ситуация с интернет-изданиями «Восточный проект» и «Новости Краматорска». Как и в прошлый мониторинговый период, эти издания практически синхронно публикуют материалы, продвигающие кандидата в нардепы по 49 избирательному округу Максима Ефимова без обозначения этих материалов пометкой политической рекламы.



«Восточный проект»



За мониторинговый период издание опубликовало 6 материалов с признаками политической рекламы без соответствующих пометок. Пять из них касались продвижения народного депутата Максима Ефимова и один материал был посвящен кандидату в нардепы от «Оппозиционного блока» Борису Колесникову , который организовывал в Дружковке праздник в честь Дня рыбака.



«Новости Краматорска»



Что политической рекламы, которая не помечена должным образом, издание «Новости Краматорска» являют собой «клон» «Восточного проекта». Издание системно перепечатывает с «Восточного проекта» всю политическую рекламу, которая агитирует за Максима Ефимова. «Новости Краматорска» за мониторинговый период также разместили 6 материалов, имеющих признаки политической рекламы 5 из них - это соответствующие материалы, продвигающие Максима Ефимова, перепечатанные с «Восточного проекта» и также не имеющие пометок о политической рекламе. Один материал политической рекламы под видом новости был посвящен кандидату в нардепы Игорю Рыбаку . Такой же материал был размещен и в издании «Деловой Славянск».



Бахмут



СМИ Бахмута представлены тремя основными онлайн-изданиями: сайт «06274.com.ua», который связывают с городским головой Бахмута Дмитрием Ревой, сайт «Вечерний Бахмут», который связывают с братьями Сергеем и Андреем Клюевыми, а также сайт «Бахмут.in.ua», который действует при поддержке международного фонда «Возрождение».



Сайт города Бахмута «06274.com.ua»



Сайт города Бахмута «06274.com.ua» разместил пять материалов коммерческой рекламы с пометкой «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу. Кроме этого, на сайте опубликовано семь материалов содержащих политическую рекламу. Из семи материалов политической рекламы лишь два имеют соответствующую пометку «политические новости». Зато остальные пять - продвигают кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» и человека, которого связывают с изданием - городского голову Бахмута Дмитрия Реву. В частности, в материалах, продвигающих Реву, говорится о работе его благотворительного фонда «Дар». С полным перечнем материалов сайта «06274.com.ua», имеющих признаки скрытой политической рекламы можно ознакомиться здесь .



«Вечерний Бахмут»



Ранее Андрей Клюев « расставлял точки над «і » на страницах этого издания без каких либо пометок о политической рекламе. Однако за мониторинговый период издание 1 раз разместило материал помеченный как политическая реклама, в котором нардеп Сергей Клюев просит бахмутчан поддержать на выборах кандидата в нардепы Александра Шинкаренко.



Сайт «Бахмут.in.ua»



За мониторинговый период на сайте выявлено 11 материалов политической рекламы. Все они имеют соответствующую пометку «политическая реклама», которая продвигала кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Федора Христенко. Помимо этого сайт делает просветительские материалы о выборах в рамках проектов USAID, а также фонда развития СМИ посольства США в Украине.



Лиман



Основное интернет-издание города Лиман «Лиманская сторона» в мониторинговый период активно продвигало кандидата в народные депутаты от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Федора Христенко. Так, продвижению этого кандидата в ленте новостей сайта было посвящено все шесть материалов , содержащих политическую рекламу. Только один такой материал был обозначен как « политическая реклама ».



Дружковка



СМИ города представлены двумя основными изданиями - сайт «06267.com.ua» и «Дружковка на ладонях».



Сайт 06267.com.ua



На сайте «06267.com.ua» не выявлено как скрытой, так и официальной политической рекламы под видом новостей. Вместо нее сайт опубликовал серию сбалансированной предвыборной аналитики о кандидатах в народные депутаты.



«Дружковка на ладонях»



На сайте новостей «Дружковка на ладонях» также не выявлено рекламных материалов под видом новостей без каких-либо соответствующих обозначений. Все материалы, продвигающие предвыборную агитацию политиков, обозначены пометкой «политический взгляд», что в правилах сайта означает рекламный материал. За мониторинговый период «Дружковка на ладонях» разместила 7 информационных материалов, продвигающих кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова .



Константиновка



СМИ Константиновки представлены пятью основными сайтами новостей: сайт « 06272.com.ua », « Константиновка мой дом », « Провинция », « Константиновка » и « Знамя индустрии » . На сайте «06272.com.ua» за мониторинговый период не выявлено какой-либо рекламной информации под видом новостей. В то же время есть издания, которые массово публикуют политическую рекламу под видом новостей, не помечая ее («Знамя Индустрии»). Есть и такие, в которых почти вся лента новостей представлена официально маркированной политической рекламой («Провинция»).



«Константиновка мой дом»



Издание позиционирует себя как независимый, некоммерческий проект с идеей развития бесплатного, общедоступного информационного пространства Константиновки. Однако политическая реклама кандидата в нардепы от «Оппоблока» Бориса Колесникова на сайте за мониторинговый период дважды подается под видом новостей без каких-либо пометок о политической рекламе. Без пометок о рекламе на сайте опубликовано и обращение к властям Дружковки хоккейного клуба «Донбасс» (владелец Борис Колесников).



Сайт «Константиновка»



За мониторинговый период издание опубликовано два материала под видом новостей, продвигающих кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова. В частности это объявление о проведении празднования в Дружковке Дня рыбака под патронатом Колесникова, а также новость о том, как проходит мероприятие. В правилах сайта сказано, что статьи, помеченные знаком «PR» размещаются на правах рекламы. Однако эти материалы не были помечены данным знаком.



«Провинция»



Сайт газеты «Провинция» за мониторинговый период опубликовал 13 материалов с пометкой «политическая реклама». Еще 4 материала не имели пометок о политической рекламе, но сдержали явные признаки таковой. В целом размещенные материалы приблизительно в равной степени продвигали кандидата от партии «Слуга народа» Сергея Сивохо и его конкурента, кандидата от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова .



Примечательно, что кроме этих материалов больше новостей за этот период на сайте «Провинции» не было. Таким образом вся новостная лента издания за мониторинговый период представляет собой политическую рекламу.



«Знамя индустрии»



Данное издание в течение мониторингового периода опубликовало 27 материалов политической рекламы под видом новостей без какого либо специального обозначения такой рекламы. Такие материалы выходили под рубриками «официально», «человек и мир», «инициатива». Все материалы продвигали партию «Оппозиционный блок» и ее лидеров Бориса Колесникова, Евгения Мураева, Александра Вилкула, Геннадия Кернеса.



Торецк



Медиа города Торецка представлены двумя интернет-изданиями «Торецк Сити» и «Дзержинск город шахтеров». «Торецк Сити» четко помечает политическую рекламу формулировкой «политическая реклама» и за мониторинговый период разместил два соответствующих материала, продвигающих кандидата в народные депутаты Сергея Третьякова . «Дзержинск город шахтеров» также разместил два рекламных материала, продвигающие кандидата в народные депутаты Евгения Яковенко . Эти материалы помечены латинской буквой «R». Однако на сайте нигде не сказано, что именно означает этот символ.



Покровск, Мирноград, Доброполье



Медиаполе этой группы городов западной части Донецкой области представлены пятью основными сайтами и двумя эфирными телеканалами «Капри» и «Орбита».



На сайте города Доброполья « 06277.com.ua » за мониторинговый период не выявлено скрытой либо обозначенной политической рекламы под видом авторских материалов.



Сайт города Покровска и Мирнограда « 06239.com.ua » публиковал рекламу как коммерческого, так и политического характера. В то же время вся опубликованная сайтом реклама была обозначена терминами «политические новости», «предвыборная агитация», «реклама» и «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу. Всего за мониторинговый период сайт опубликовал 8 материалов, продвигающих политические силы и кандидатов в нардепы. Шесть из них касались продвижения партии «Оппозиционный блок» и кандидатов от этой политической силы - Юрия Бойко , Бориса Колесникова , Евгения Мураева и Руслана Требушкина . Два материала продвигали кандидатку-самовыдвиженку по округу №50 Неллю Дашковец .



Сайт « Шкварки », без пометок о рекламе разместил 4 материала, продвигающие кандидата в народные депутаты, городского голову Покровска Руслана Требушкина .



Сайт «Покровск Сити» также без пометок о рекламе разместил два материала продвигающего Руслана Требушкина . Сайт связывают с Русланом Требушкиным.



Сайт « ДДК »



В Покровске данное издание связывают с давним оппонентом городского головы Покровска Руслана Требушкина - Сергеем Андрийченко . За мониторинговый период издание опубликовало 8 материалов критического характера в отношении Требушкина, в том числе и обращения коллективов, критикующие городскую власть.



Волноваха



Сайт «Волноваха Сити» за мониторинговый период опубликовал в ленте новостей один рекламный материал коммерческого характера с пометкой «партнерский материал», что в правилах сайта означает рекламу. Сайт публиковал и сбалансированный контент новостей и аналитики по политическим темам. Так, сайтом опубликован обзорный материал о кандидатах в народные депутаты по мажоритаритарному избирательному округу №60 в Верховную Раду, а также материал о прошедших дебатах между кандидатами в нардепы.



Сайт городов Новогродовка и Селидово «06237.com.ua» за мониторинговый период публиковал материалы коммерческой рекламы с соответствующей пометкой «новости компаний». Однако материал об участии представительницы «Оппозиционной платформы За жизнь» Наталии Королевской в «Форумах мира» в Марьинке и Селидово был подан под видом авторского материала со ссылкой на местное региональное издание « Горняк ».



Региональное издание «Горняк» за мониторинговый период в ленте новостей опубликовало девять материалов политической рекламы. Пять материалов подавались под видом новостей и только четыре материала из девяти имели пометку «предвыборная агитация». Относительно поддержки политических сил - пять материалов продвигали кандидата в нардепы Сергея Сажко, три - кандидата от «Оппозиционной платформы За жизнь» и экс-руководителя Марьинской райгосадминистрации Владимира Мороза. Один материал был посвящен участию Наталии Королевской в Форумах мира в Марьинке и Селидово.



Мариуполь



В Мариуполе работает целый ряд медиа. Часть из них добросовестно помечали рекламные материалы в своей ленте новостей, часть - не размещали такой рекламы вообще, другие же публикуют политическую агитацию в ленте новостей без каких-либо пометок о рекламе.



Сайт «0629.com.ua» за мониторинговый период опубликовал в ленте новостей почти полсотни политической агитации. Однако все агитационные материалы были помечены как «политические новости», что в правилах сайта означает рекламу. Материалы коммерческой рекламы помечены как «новости компаний», что также в правилах сайта означает рекламные материалы. В то же время «Новостной сайт Мариуполя» в своей ленте новостей вообще не публиковал никакой политической рекламы, кроме достаточно сбалансированных политических новостей .



В то же время, сайт «Мариуполь сити» в своей ленте новостей опубликовал 17 материалов, продвигающих партию «Оппозиционный блок» и ее кандидатов в Мариуполе - Вадима Новинского, Вадима Бойченко и других. Все эти материалы не имели пометок о политической рекламе. К примеру, на сайте размещен материал « Блок vs Платформа: Мариупольцам пояснили, в чем разница между двумя политическими силами ». Однако идентичный материал размещен на сайте « 0629.com.ua » с пометкой «политические новости», что в правилах сайта означает рекламу. Подобная ситуация и на сайте «Мариупольские новости». Портал за мониторинговый период разместил 21 материал политической рекламы в ленте новостей без соответствующей пометки о рекламе. Из них наиболее активно портал продвигал кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского . Ему были посвящены 10 материалов на сайте.

«Сейчас мы фиксируем много немаркиваронной политической рекламы в региональных СМИ. Очевидно, никто не несет за это ответственности и это проблема теневых трат, потому что немаркиваронная политческая реклама очень часто оплачивается кешем», - рассказал аналитик «Опоры» Александр Неберикут.



Если такие траты не отображаются в финансовом отчете партии или отдельного кандидата, значит их за это нельзя привлечь к ответственности по закону.



На радио и телевидении ситуация в Украине обстоит лучше. Зачастую политическая реклама идет в отдельных блоках, и зрителя или слушателя предупреждают: «Политическая реклама!»



Но эксперты не рекомендуют принимать на веру все, что говорят вам политики с экранов телевизоров. За время, потраченное на просмотр политической рекламы, можно найти декларацию кандидата, почитать о его прошлом, о его образовании, связях, прочитать его программу, чтобы потом проголосовать осознанно.

Материал подготовлен командой ОТВД совместно с Денисом Бигуновым