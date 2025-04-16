Россия уже более 30 раз била по украинской энергетике после договоренности с Вашингтоном о «тишине»

Россия уже более 30 раз нарушила режим прекращения огня в энергетическом секторе, несмотря на безусловное согласие Украины на эти условия. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
«Общая картина такова: 36 дней назад Украина безоговорочно согласилась на полное прекращение огня. Но Россия не просто отказалась поддержать это — она усилила террористические атаки против мирного населения», — подчеркнул он.
По словам Тихого, Украине и ее союзникам пришло время перейти к более решительным действиям в отношении Москвы.
«Единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы. До тех пор, пока она не ощутит реального давления, о серьезном отношении к миру говорить не приходится», — отметил дипломат.
Он добавил, что Украина активно работает с Соединенными Штатами и другими международными партнёрами, убеждая их усилить давление на Кремль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает игнорировать предложения США о прекращении огня и «до сих пор не чувствует никаких последствий», что, по его словам, и есть «ключевая проблема».