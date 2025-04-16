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Рекорд за 15 лет: россияне массово подают иски о признании людей погибшими или пропавшими

16 апреля 2025, 21:16

Рекорд за 15 лет: россияне массово подают иски о признании людей погибшими или пропавшими

В 2024 году в российские суды поступило более 17,4 тыс. гражданских исков о признании людей погибшими или пропавшими без вести. Это рекордное значение как минимум с 2010 года, следует из анализа данных Судебного департамента, проведённого изданием «Важные истории».

Для сравнения: в 2023 году таких дел было почти втрое меньше — около 6 тысяч. При этом выросло и число удовлетворённых заявлений: в 2024 году суды удовлетворили 10 тысяч из 11 тысяч рассмотренных исков, в то время как годом ранее — 4,1 тысяч из 4,9 тысяч.

Родственники ушедших воевать против Украины вынуждены «хоронить» их в судах: кто-то — ради получения выплат, кто-то — из-за безысходности.

Анализ судебных решений показывает, что чаще всего военных просят признать именно погибшими, а не безвестно отсутствующими. Однако признание «безвестно отсутствующим» часто становится лишь промежуточной формальностью: через три месяца без новостей семья получает право обратиться за признанием смерти официально.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 900 тысяч человек.

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