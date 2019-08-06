Предвыборная «джинса» в местных онлайн-СМИ Донецкой области. Тенденции

Мониторинг скрытой PR-рекламы в наиболее популярных местных онлайн-СМИ Донецкой области в период с 15 по 21 июля и с 22 по 28 июля - то есть в предвыборную и послевыборную недели показывает, что региональные онлайн-СМИ в по-разному относятся к соблюдению журналистских стандартов.

Часть изданий в своих лентах новостей вообще не публиковали политическую рекламу и заказные политические материалы, а часть публиковали как маркированную, так и скрытую политическую рекламу под видом новостей. Но есть и такие, которые полностью публикуют PR-материалы без каких-либо пометок о рекламе, что могло ввести читателя (читай: избирателя) в заблуждение.

Часть онлайн-СМИ начали обозначать политическую рекламу в ленте новостей

По сравнению с предыдущим мониторингом, проведенным с 8 по 14 июля, многие онлайн-СМИ Донецкой области, впервые за долгое время начали полностью либо частично обозначать рекламные PR-материалы в своих лентах новостей. К примеру, в ленте новостей интернет-издания из Славянска «Карачун» в этот период уже более половины PR-материалов стали помечать предусмотренными правилами сайта обозначениями «PR». В интернет-издании Краматорска «Восточный проект» также часть рекламных материалов впервые за долгое время имела пометки о рекламе, а региональное онлайн-издание «Горняк» все выявленные нашим предыдущим мониторингом в ленте новостей материалы политической рекламы, начиная с 15 июля, обозначило соответствующим образом.

Так, если в период 8-14 июля издание «Карачун» опубликовало без каких-либо пометок о рекламе все 45 размещенных на сайте материалов политического пиара, то уже в период 15-21 июля таких непомеченных материала было 23, а 26 материалов уже были опубликованы под рубрикой «Донбасс политический», что в правилах сайта означает размещенные материалы на платной основе.

В период 8-14 июля «Восточный проект» опубликовал 6 материалов политической рекламы без пометки о рекламе. Однако в период 15-21 июля «Восточный проект» впервые за долгое время начал обозначать рекламные материалы в своей ленте новостей как политического так и коммерческого характера. Так, из 11 выявленных на сайте материалов рекламного характера 7 уже имели пометки о рекламе.

Региональное издание «Горняк» за предыдущий период 8-14 июля в ленте новостей опубликовало 5 не обозначенных политических PR-материалов под видом новостей и 4 материала имели пометку «предвыборная агитация». Но уже в период 15-21 июля все 7 выявленных на сайте материалов политической рекламы, продвигающей кандидатов в народные депутаты, имели пометку «предвыборная агитация» .

Схожая с «Горняком» ситуация и у интернет-издания из города Лиман Донецкой области «Лиманская сторона». Так, в период 8-14 июля продвижению кандидата в народные депутаты от «Оппозиционной платформы За жизнь» Федора Христенко в ленте новостей сайта были посвящены 6 материалов и только один из них имел обозначение «политическая реклама». В то же время в период с 15 по 21 июля на сайте также выявлено 6 материалов политической рекламы кандидата Христенко, но половина из них уже имели пометку «политическая реклама».

Онлайн-издания, которые не обозначают рекламу в ленте новостей

К таким изданиям можно отнести популярный мариупольский сайт «Мариуполь Сити». Это онлайн-издание системно публикует PR-материалы без каких-либо обозначений об этом для читателя. Так, необозначенных PR-материалов на сайте «Мариуполь Сити» за период 8-14 июля выявлено 17; за период 15-21 июля - 19 и за период первой послевыборной недели 22-28 июля - 5 материалов. И если в период до дня голосования большая часть таких материалов продвигала партию «Оппозиционный блок» и кандидатов от этой политической силы, то в первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля все выявленные материалы продвигали местную компанию «Метинвест».

В то же время несколько отличается ситуация с популярным в Славянске интернет-изданием «Деловой Славянск». Начиная с 8 июля «Деловой Славянск» перестал обозначать рекламу в своей ленте новостей и стал публиковать рекламные текстовые материалы под видом новостей. Наш мониторинг за период 1-7 июля показывал, что на «Деловом Славянске» в этот период лишь 3 материала политической рекламы вышли под видом новостей без соответствующих пометок о рекламе, а 20 PR-материалов тогда вышли с пометкой «на правах политической рекламы». Но уже в период 8 - 14 июля, а также с 15 по 21 июля издание публиковало в своей ленте новостей только не помеченные рекламные материалы. В течение каждой недели их было опубликовано ровно по 37 PR-материалов без каких-либо пометок о рекламе.

Далее можно прочитать более подробно о ситуации с не обозначенными PR-материалами в лентах новостей наиболее популярных местных онлайн-СМИ в городах Донецкой области по отдельности с наиболее яркими примерами такой рекламы. Учитывая, что мониторинговый период пришелся на избирательную кампанию в Верховную Раду - это в основном политическая реклама, количество которой резко упало, начиная с первого послевыборного понедельника 22 июля, что можно увидеть на инфографике.

Славянск

«6262.com.ua - сайт города Славянска»

В ленте новостей этого онлайн-издания ни в первую послевыборную неделю (22-28 июля), ни в последнюю предвыборную неделю (15-21 июля) не зафиксировано обозначенной либо скрытой политической рекламы.

«Славянские Ведомости»

В период первой послевыборной недели с 22 по 28 июля в ленте новостей этого интернет-издания необозначенных рекламных материалов в ленте новостей не выявлено. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей издания выявлен 1 материал с пометкой «на правах политической рекламы». Материал продвигал кандидата в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 47 Олега Недаву .

«Деловой Славянск»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля необозначенных рекламных материалов в ленте новостей сайта не выявлено. Однако стоит отметить, что за две недели до дня голосования «Деловой Славянск» полностью перестал обозначать политическую рекламу в своей ленте новостей. Так, в мониторинговую последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля «Деловой Славянск» опубликовал в ленте новостей все 37 материалов с не обозначенной политической рекламой. Из них 21 материал продвигал партию «Оппозиционная платформа За жизнь»; 10 материалов продвигали партию «Оппозиционный блок»; 2 материала - кандидата-самовыдвиженца по 47-му мажоритарному избирательному округу Игоря Татаренко, 2 - кандидата от «Слуги народа» Василия Патлачука и 1 - кандидата-самовыдвиженца Олега Недаву. К примеру, в материале о Недаве опубликованном на «Деловом Славянске» без пометки о политической рекламе говорится о том, что этот кандидат добился компенсаций для граждан за разрушенное во время боевых действий жилье. Однако идентичный материал в ленте новостей сайте «Славянских Ведомостей» под названием « Олег Недава добился компенсации за разрушенное жильё для всех » был обозначен как политическая реклама. Кроме этого «Деловой Славянск» в день голосования без пометки о рекламе размещал PR-материалы кандидатов в народные депутаты от «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко , а также Наталии Королевской и ее мужа Юрия Солода. К примеру, идентичный материал о Юрии Бойко на сайте новостей Краматорска был помечен как политическая реклама.

Материал на сайте новостей Краматорска с пометкой «политические новости», что в правилах сайта означает рекламу.

Также в этот период «Деловой Славянск» под видом новостей и без пометки о политической рекламе публиковал данные сомнительных социологических опросов, показатели которых впоследствии сильно отличались от официально опубликованных результатов выборов ЦИК по 47-му мажоритарному избирательному округу. Так, в материале «Юрий Солод безоговорочно побеждает на досрочных выборах в парламент по 47-му округу» в результатах опроса, подаваемых «Деловым Славянском» вообще не упоминается кандидат в народные депутаты по этому же округу Олег Недава, набравший, согласно официальным результатам ЦИК 16,76% голосов избирателей. В то же время в данном «исследовании» погрешность выборки для Солода составила невероятные свыше 10%. Здесь Солоду приписали рейтинг в 57,5%, тогда как согласно официальным результатам выборов, опубликованных ЦИК, результат Солода по округу составил 46,78% голосов избирателей. Данные некой «компании « Социомодус » по 47-му избирательному округу

В другом материале, размещенном под видом новостей на «Деловом Славянске», также без пометок о рекламе сообщалось о данных некого соцопроса, согласно которому в Верховную Раду якобы проходят только четыре партии. В этом материале рейтинг партии «Голос» составлял всего 4,8% (официальные данные ЦИК - 5,82%). В то же время рейтинги «Оппозиционной платформы За жизнь» и партии «Гражданская позиция» были существенно завышены, в материале подавались 15,3% против официальных данных ЦИК в 13,05%, а также 3,7% против официальных данных ЦИК в 1,04% соответственно.

Данные некого «Фонда Инновационных Проектов»

Интернет-издание «Карачун»

Начиная с 15 июля интернет-издание «Карачун» впервые за долгое время стало обозначать часть публикуемой в своей ленте новостей политической рекламы пометкой авторства «Донбасс политический», что в правилах сайта означает рекламу.

За послевыборный мониторинговый период с 22 по 28 июля издание «Карачун» опубликовало 5 материалов, которые содержали официальные заявления политической силы «Оппозиционная платформа За жизнь». 3 из них имели пометку авторства « Донбасс политический ».

В последнюю предвыборную мониторинговую неделю с 15 по 21 июля в авторстве «Донбасс политический» в ленте новостей «Карачуна» уже были опубликованы 26 материалов, 23 материала политической рекламы были опубликованы без каких-либо пометок о рекламе. В целом за период в ленте новостей «Карчуна» 30 материалов продвигали «Оппозиционную платформу За жизнь» и ее кандидатов, 9 материалов продвигали «Оппозиционный блок» и кандидатов от этой политической силы, 8 материалов продвигали кандидата-самовыдвиженца по 47-му мажоритарному избирательному округу Олега Недаву и по одному материалу продвигали «Украинскую стратегию Владимира Гройсмана» и кандидата-самовыдвиженца по 47-му округу Игоря Татаренко.

Выборочное обозначение политической рекламы на сайте «Карачун»

Кроме этого без пометок о рекламе «Карачун» опубликовал результаты сомнительного социологического опроса, проведенного якобы «авторитетной организацией» - «Институтом международных исследований Украинской академии наук». Согласно этому опросу кандидат в народные депутаты по 47-му мажоритарному избирательному округу Олег Недава был представлен лидером избирательной гонки в Славянске, имел рейтинг более 30% и со значительным отрывом опережал ближайших конкурентов. Однако такие данные впоследствии кардинально отличались от официальных результатов выборов, оглашенных ЦИК по округу.

Данные социологического опроса на сайте «Карачун»

Данные ЦИК о результатах голосования по мажоритарному избирательному округу № 47

При этом «Карачун» также в «день тишины», 20 июля, в своей ленте новостей без каких-либо пометок о рекламе размещал PR-материалы кандидатов в народные депутаты Юрия Солода и Наталии Королевской , а также кандидата-самовыдвиженца Олега Недавы .

Краматорск

Сайт «Технополис»

В послевыборный мониторинговый период с 22 по 28 июля в ленте новостей на сайте «Технополис» не выявлено каких-либо скрытых или обозначенных рекламных материалов под видом новостей. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей сайта был выявлен один не обозначенный соответствующим образом материал политической рекламы о визите в Донецкую область представителя « Украинской стратегии Владимира Гройсмана ». На других местных сайтах Краматорска идентичный материал был помечен как политическая реклама.

Интернет-издание «Общежитие»

В ленте новостей интернет-издания «Общежитие» в послевыборный мониторинговый период с 22 по 28 июля не выявлено скрытой либо обозначенной рекламы. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля на сайте выявлено два PR-материала с пометкой «на правах рекламы», продвигающих народного депутата Максима Ефимова. В материалах рассказывается о законотворческих успехах Ефимова , а также о том, как нардеп решает проблемы бездомных животных в Краматорске. Непомеченной рекламы на сайте не выявлено.

«Краматорск пост»

В ленте новостей интернет-издания «Краматорск пост» в первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля имелся один материал рекламного характера с пометкой «на правах рекламы». В материале говорилось о заключенном Меморандуме между двумя компаниями «НКМЗ» и «Метинвест холдинг». Не обозначенной рекламы в этот период не выявлено. В течение последней недели перед днем голосования с 15 по 21 июля на сайте выявлен один материал явно продвигающий кандидата в народные депутаты Константина Селезнева и не имевший пометок о политической рекламе либо о предвыборной агитации.

«06264.com.ua - сайт города Краматорска»

В ленте новостей интернет-здания «06264.com.ua - сайт города Краматорска» в течение первой послевыборной недели с 22 по 28 июля выявлены рекламные материалы как политического, так и коммерческого характера. Это 3 материала коммерческой рекламы, которая была маркирована словами «реклама» и «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу. Также на сайте было выявлено 7 материалов политической рекламы продвигающей партию «Оппозиционная платформа За жизнь» и которая была обозначена как «политические новости», что в правилах сайта также означает рекламу. Однако материал с политическим заявлением народного депутата Наталии Королевской был опубликован без соответствующей пометки о рекламе.

За последнюю предвыборную неделю с 15-21 июля в ленте новостей сайта выявлено 5 материалов коммерческой рекламы, один из которых не имел пометок о рекламе. Это явно рекламный материал об открытии в Краматорске новой автомойки. Однако все выявленные на сайте 9 материалов политической рекламы имели специальную пометку «политические новости», означающие рекламу.

«Восточный проект»

В течение первой послевыборной недели с 22 по 28 июля на сайте издания выявлено три материала с признаками «PR» без соответствующих пометок о рекламе. Один из материалов представлял собой новость , напоминающую материал PR-службы предприятия «Энергомашспецсталь». Материал информировал о том, что предприятие получило крупный заказ в Китае. При этом автор материала не указан. Два других материала продвигали в позитивном ключе кандидата в народные депутаты по 48-му мажоритарному избирательному округу Максима Ефимова

В последнюю предвыборную неделю «Восточный проект» впервые за долгое время начал обозначать рекламные материалы в своей ленте новостей как политического так и коммерческого характера. Так, за мониторинговый период на сайте было выявлено 11 материалов рекламного характера. Семь из них уже были помечены как реклама. Больше всего - 9 рекламных материалов продвигали народного депутата Максима Ефимова как кандидата в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 48. В материалах посвященных Ефимову речь шла о встречах кандидата с избирателями, его законотворческих успехах в Верховной Раде восьмого созыва, участию кандидата в развитии Краматорска и решении местных проблем.

«Новости Краматорска»

В течение первой послевыборной недели с 22 по 28 июля на сайте «Новости Краматорска» выявлено 2 материала, которые можно отнести к скрытому PR. Один материал информировал о заключенном между «НКМЗ» и «Метинвест холдингом» Меморандуме . Второй - продвигал народного депутата Максима Ефимова .

В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля на сайте выявлено 6 материалов рекламного характера без соответствующего обозначения рекламы. 2 материала продвигали нардепа Максима Ефимова , 2 - партию «Батькивщина» , 1 - кандидата-мажоритарщика от «Слуги народа» Евгения Васили и 1 - «Оппозиционный блок» .

Лиман

Издание «Лиманская сторона»

В течение первой послевыборной недели с 22 по 28 июля в ленте новостей издания «Лиманская сторона» не выявлено материалов рекламного характера. В течение последней предвыборной недели в период с 15 по 21 июля на сайте выявлено 6 материалов политической рекламы, 3 из них имели пометку «политическая реклама». Все материалы продвигали кандидата в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Федора Христенко.

Бахмут

«06274.com.ua - сайт города Бахмута»

На сайте «06274.com.ua - сайт города Бахмута» в течение первой послевыборной недели с 22 по 28 июля в ленте новостей выявлено 5 рекламных материалов. 3 материала политической и 2 коммерческой рекламы. Все материалы имели пометку «политические новости» и «новости компаний» что в правилах сайта означает рекламу. Все размещенные материалы политической рекламы содержали послевыборные заявления партии «Оппозиционная платформа За жизнь».

В течение последней предвыборной недели в период с 15 по 21 июля на сайте выявлено 3 рекламных материала, один из которых был предвыборным и продвигал кандидата в народные депутаты Дмитрия Реву . Все материалы были отмечены соответствующими в правилах сайта обозначениями о рекламе. Не обозначенной рекламы на сайте не выявлено.

«Вечерний Бахмут»

В течение первой послевыборной (22-28 июля) недели в ленте новостей сайта выявлено 2 не имеющих пометок о рекламе материала с послевыборными PR-заявлениями кандидатов в народные депутаты Александра Шинкаренко и Федора Христенко . В целом в течение предвыборной и послевыборной недель чаще всего из всех политических сил в новостях сайта упоминалась партия «Оппозиционная платформа За жизнь».

«Общественный медиапортал «Бахмут.IN.UA»

В ленте новостей интернет-издания в течение послевыборной недели с 22 по 28 июля не выявлено скрытой либо обозначенной рекламы. В течение последней предвыборной недели с 15 по 21 июля, а также в день голосования в ленте новостей сайта зафиксировано 3 PR-материала от штаба кандидата в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа За жизнь» Федора Христенко . Все они имели соответствующие пометки о рекламном характере публикаций. Не обозначенной рекламы на сайте не выявлено.

Дружковка

«06267.com.ua - сайт города Дружковки»

Ни в последнюю предвыборную, ни в первую послевыборную неделю в ленте новостей сайта не выявлено ни одного материала скрытой или обозначенной политической рекламы, а материалы коммерческой рекламы были помечены как «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу.

«Дружковка на ладонях»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля на сайте выявлен 1 PR-материал продвигающий проигравшего на мажоритарном избирательном округе в Дружковке нардепа Бориса Колесникова. Материал рассказывает, как в Дружковке при поддержке кандидата устанавливаются детские площадки. При этом в тексте отсутствуют любые упоминания о том, что материал носит рекламный характер.

В последнюю неделю перед днем голосования с 15 по 21 июля на сайте выявлено 9 PR-материалов продвигающих кандидата в народные депутаты Бориса Колесникова и партию «Оппозиционный блок» . Все материалы кроме одного были обозначены рубрикой «политический взгляд» что в правилах сайта означает размещение материалов на платной основе. Один материал под рубрикой «политический взгляд» содержал антипиар в отношении основного конкурента Колесникова в округе, городского голову Дружковки Валерия Гнатенко . Это материал под названием «Дружковчане выступили против работы незаконной заправки Гнатенко».

Константиновка

«06272.com.ua - сайт города Константиновка»

Ни в последнюю предвыборную, ни в первую послевыборную неделю в ленте новостей сайта не выявлено ни одного материала скрытой либо обозначенной политической рекламы, а материалы коммерческой рекламы были помечены как «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу.

«Константиновка - мой дом»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля на сайте не выявлено материалов скрытой либо обозначенной рекламы. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля на сайте издания выявлено пять PR-материалов продвигающих кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова . Ни один из этих материалов не имел пометок о рекламе. Это материалы о предвыборных инициативах Колесникова относительно образования для молодежи Донбасса, инициативы относительно оборонных предприятий, решения проблем водоснабжения и другие.

«Провинция»

В первую послевыборную неделю «Провинция» опубликовала 1 материал, обозначенный как «политическая реклама». Это материал об открытии в Дружковке юбилейного сезона детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Донбасс» Бориса Колесникова. За последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей «Провинции» было опубликовано 10 материалов политической рекламы, 5 из которых не имели пометок «политическая реклама» и были поданы под видом новостей. Половина из них была посвящена продвижению кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» Борису Колесникову . Вторая половина - кандидату от партии «Слуга народа» Сергею Сивохо .

«Константиновка.IN.UA»

В первую послевыборную неделю с 22 по 18 июля в ленте новостей издания выявлено 2 материала с коммерческим содержанием . Эти материалы имели знак «PR», что в правилах сайта означает материалы на правах рекламы. За последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей издания было выявлено 5 PR-материалов. Из них только один материал имел обозначение «PR». Большинство из этих материалов продвигали кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова .

«Знамя индустрии»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля в ленте новостей издания выявлен 1 PR-материал продвигающий кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова и не имевший обозначения о рекламе. Показательно, что 23 июля идентичный материал разместили у себя еще ряд онлайн-СМИ Донецкой области. Материал информировал читателя об установке детских площадок при поддержке Бориса Колесникова. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей издания выявлено 9 PR-материалов продвигающих Бориса Колесникова и 1 материал антипиара в отношении конкурента Колесникова - городского головы Дружковки Валерия Гнатенко . Эти материалы не имели никаких пометок о политической рекламе и были поданы под видом новостей.

Издание также публиковало данные сомнительных социологических опросов о рейтингах кандидатов в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 49, которые впоследствии сильно отличались от официальных результатов ЦИК по округу. Так, ссылаясь на некий «институт социальных исследований», «Знамя индустрии» сообщало , что среди кандидатов в депутаты по одномандатному округу № 49 лидирует Борис Колесников, которого якобы готовы были поддержать 51,8% тех, кто определился и намерен прийти на участки для голосования. 19,8% якобы поддерживали Валерия Гнатенко и 15,0% - Сергея Сивохо. Однако официальные данные ЦИК о результатах выборов показали совсем иную картину.

Торецк

«Торецк Сити»

В первую послевыборную неделю в ленте новостей издания не выявлено никаких материалов рекламного характера. В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей издания выявлено 2 материала, обозначенных как «политическая реклама». Оба рекламных материала продвигали кандидата в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 52 Сергея Третьякова .

«Дзержинск - город шахтеров»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля в ленте новостей издания не выявлено никаких материалов рекламного характера. Однако в последнюю предвыборную неделю в ленте новостей издания выявлено 5 PR-материалов кандидата в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 52 Евгения Яковенко . Только один из пяти материалов имел пометку «R». Среди PR-материалов Яковенко, размещенных на сайте под видом новостей есть интересный пример агитации за этого кандидата в «день тишины». Так, в материале под названием « Добрые дела, которые украшают наш город » размещенном на сайте 20 июля рассказывается как команда волонтеров штаба Яковенко организовала уборку политической агитации в Торецке в день тишины, прорекламировав себя на этом.

Пример того, как можно прорекламировать себя в «день тишины»

Покровск, Мирноград, Доброполье, Волноваха

«06277.com.ua - сайт города Доброполье»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля издание опубликовало 1 материал коммерческой рекламы помеченный как «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей издания выявлено 2 материала, продвигавших кандидатов в нардепы от «Слуги народа» Татьяну Романцову и кандидата-самовыдвиженца Нелли Дашковец . Оба эти материала имеют пометку «предвыборная агитация».

«06239.com.ua - сайт города Покровска и Мирнограда»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля издание опубликовало 7 материалов содержащих политические заявления кандидатов в депутаты и партии «Оппозиционная платформа «За жизнь». Все семь материалов имели пометку «политические новости», что в правилах сайта означает рекламу. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей сайта выявлено 15 PR-материалов политического и коммерческого характера. Все они были помечены как «новости компаний», «политическая агитация», «политические новости» и «реклама», что в правилах сайта означает рекламу. Большая часть рекламных материалов в ленте новостей продвигала партию «Оппозиционная платформа «За жизнь» и ее кандидатов. Рекламодатели размещали на сайте результаты сомнительного предвыборного соцопроса и PR-материалы лидера «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко в день голосования. Кроме этого в ленте новостей с пометкой «реклама» предлагали арендовать автобус и продвигали информацию о преимуществах железнодорожных перевозок. Скрытой рекламы на сайте не выявлено.

Сайт «ДДК»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля издание опубликовало как минимум 7 материалов вероятно заказного характера без пометок о рекламе. 4 из этих материала были направлены против кандидата в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 50, городского головы Покровска Руслана Требушкина . 3 материала продвигали его конкурента, городского голову Доброполья Андрея Аксенова . В частности, сайт публиковал антипиар против Требушкина в виде обращений «возмущенных граждан», а также обращения его конкурента Андрея Аксенова. В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей сайта выявлено 2 тенденциозных материала с антипиаром в отношении кандидата в народные депутаты Руслана Требушкина .

«Волноваха Сити»

В первую послевыборную неделю издание опубликовало 2 рекламных материала с пометкой «промо», что в правилах сайта означает рекламный материал. В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей также было опубликовано 2 обозначенных пометкой «промо» рекламных материала .

«06237.com.ua - сайт городов Новогрордовка и Селидово»

В первую послевыборную неделю издание публиковало преимущественно новости, посвященные политическим событиям в Украине. Чаще всего издание публиковало политические заявления главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова . В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей издания был размещен один материал с пометкой «новости компаний», что в правилах сайта означает рекламу.

Интернет-издание «Горняк»

В первую послевыборную неделю в ленте новостей на сайте издания не выявлено материалов рекламного характера, а в последнюю предвыборную неделю все 7 выявленных материалов политической рекламы, продвигавшей трех разных кандидатов в народные депутаты, имели пометку «предвыборная агитация» .

Мариуполь

«0629.com.ua - сайт города Мариуполя»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля в ленте новостей на сайте издания выявлено 23 материала различной коммерческой рекламы. Все материалы имели соответствующие для этого сайта пометки, обозначающие рекламу. Кроме этого сайт опубликовал 3 материала политической рекламы, в которой продвигалась партия «Оппозиционная платформа «За жизнь» и ее лидер Юрий Бойко . Эти материалы также были помечены как «политические новости», что в правилах сайта означает рекламу. В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей сайта было выявлено 15 материалов коммерческой рекламы и 25 материалов политической рекламы. Все материалы имели пометки, обозначающие в правилах сайта рекламу.

«Новостной сайт Мариуполя «Мариуполь.TV»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля в ленте новостей на сайте издания не выявлено не обозначенной рекламы. В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей сайта выявлено 4 материала не обозначенной коммерческой рекламы. Какая-либо политическая реклама на сайте отсутствовала.

«Мариуполь Ньюс»

В первую послевыборную неделю с 22 по 28 июля в ленте новостей на сайте издания выявлено два материала , продвигающих компанию «Метинвест». В последнюю предвыборную неделю с 15 по 21 июля в ленте новостей сайта выявлено 10 рекламных материалов без соответствующего обозначения. 9 материалов продвигали партию «Оппозиционный блок» и кандидатов в народные депутаты от этой политической силы. 1 материал продвигал компанию «Метинвест» .

«Мариуполь Сити»

В первую послевыборную неделю в ленте новостей «Мариуполь Сити» выявлено 5 материалов PR-характера без соответствующих пометок, продвигающих компанию «Метинвест».

В последнюю предвыборную неделю в ленте новостей «Мариуполь Сити» выявлено 19 PR-материалов без каких-либо пометок о рекламе. Один материал был посвящен продвижению «Фонда Рината Ахметова», 3 материала продвигали компанию «Метинвест», остальные материалы продвигали в основном партию «Оппозиционный блок», а также кандидатов в народные депутаты от этой политической силы Вадима Новинского и Сергея Магеру.