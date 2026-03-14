За сутки россияне ранили трёх жителей Донецкой области
14 марта 2026, 08:42

За сутки россияне ранили трёх жителей Донецкой области

Последствия обстрелов РФ. Последствия обстрелов РФ.

За 13 марта российские войска ранили трёх мирных жителей в Донецкая область. Об этом сообщил глава Донецкая областная военная администрация Вадим Филашкин.

По его словам, двое пострадавших зафиксированы в населённом пункте Сергеевка, ещё один человек получил ранения в посёлке Алексеево-Дружковка.

С начала полномасштабного вторжения общее число жертв российской агрессии в Донецкой области (без учёта Мариуполя и Волновахи) составляет 4083 погибших и 9028 раненых.



Также сообщается, что вечером 12 марта около 20:30 российские войска нанесли удар по посёлку Былбасовка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

