За сутки россияне ранили трёх жителей Донецкой области

Последствия обстрелов РФ.

За 13 марта российские войска ранили трёх мирных жителей в Донецкая область. Об этом сообщил глава Донецкая областная военная администрация Вадим Филашкин.



По его словам, двое пострадавших зафиксированы в населённом пункте Сергеевка, ещё один человек получил ранения в посёлке Алексеево-Дружковка.



С начала полномасштабного вторжения общее число жертв российской агрессии в Донецкой области (без учёта Мариуполя и Волновахи) составляет 4083 погибших и 9028 раненых.







Также сообщается, что вечером 12 марта около 20:30 российские войска нанесли удар по посёлку Былбасовка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»