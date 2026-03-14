Россия нанесла более 1400 ударов по Донецкой области за сутки

Последствия российских обстрелов.

13 марта войска РФ нанесли 1 476 ударов по линии фронта и населенным пунктам Донецкой области. Оперативную информацию на утро 14 марта предоставил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В Краматорском районе: в Славянске поврежден автомобиль, в Черкасском – два частных дома, в Андреевке – три дома и три авто, в Сергеевке двое людей ранены из-за попадания вражеского FPV-дрона рядом с домом. В Дружковке повреждено две машины, в Алексеево-Дружковке ранен один человек.

В Бахмутском районе в Резниковке Северской громады поврежден дом.



По данным полиции Донецкой области, разрушения получили 19 гражданских объектов, из них 9 – жилые дома.



«Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из линии фронта эвакуировано 441 человек, в том числе 75 детей», – добавил глава области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»