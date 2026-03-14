БПЛА ударили по Афипскому НПЗ: поражена ключевая установка

14 марта 2026, 08:30

В ночь на 14 марта ударные беспилотники Сил обороны Украины, предварительно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Exilenova+. На кадрах видно мощное возгорание на территории предприятия.

По данным OSINT-аналитиков сообщества «КіберБорошно», подтверждено поражение установки АТ-22/4 — одного из ключевых технологических узлов Афипского НПЗ. Именно с неё начинается основной процесс переработки нефти на предприятии.

На опубликованных кадрах заметно горение одной из колонн установки, а также утечка газа с технологической эстакады.

В случае подтверждения масштабных повреждений это может существенно повлиять на работу всего нефтеперерабатывающего комплекса.

Напомним, на спутниковых снимках появились последствия атаки на перевалочную нефтебазу «Тихорецкая» в Краснодарском крае России. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
все новости
08:42
За сутки россияне ранили трёх жителей Донецкой области
08:30
БПЛА ударили по Афипскому НПЗ: поражена ключевая установка
08:20
В результате атаки РФ в Киевской области погибли четыре человека
22:46
Медицинский директор Евгений Налбат будет исполнять обязанности директора Центра экстренной медицинской помощи
21:40
Зеленский рассказал, почему переносятся переговоры с Россией
20:58
Работникам «экстренки», работающим в зоне боевых действий, профинансирована зарплата за февраль
20:33
Дело экс-мэра Славянска: Штепа и ее адвокаты не явились в суд
19:59
РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область, есть пострадавшие
18:26
В Краматорске и Беленьком частично сократили подачу воды: известно, когда восстановят
17:59
Жителям Дружковки вернули свет
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
17:07
В Запорожье дрон ударил по служебной машине полиции
16:43
Пилоты дронов уничтожили «Град» и другую артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
15:57
Российская авиация ударила по Дружковке: ранены две женщины, одну из них спасли из-под завалов дома
15:38
Российские войска продвинулись в Сумской области – DeepState
14:42
Суд рассмотрит дело коллаборанта из Волновахи
13:43
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13:33
После атаки на нефтебазу в Тихорецке сгорели резервуары
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:57
Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
11:41
Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
11:24
Российская армия ударила по энергетике в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Войска России атаковали Краматорскую громаду: под удар попала промзона, поврежден дом
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
10:54
Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
10:20
Хищения на фортификациях: ущерб превысил 14 млн грн
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
09:36
Дроны уничтожили военную технику, которую россияне пытались эвакуировать после удара по складу боеприпасов под Мариуполем
все новости
ВИДЕО
БПЛА атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод. БПЛА ударили по Афипскому НПЗ: поражена ключевая установка
14 марта, 08:30
Фото: Сергей Ваганов/facebook.com Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
13 марта, 17:34
В Запорожье дрон ударил по служебной машине полиции В Запорожье дрон ударил по служебной машине полиции
13 марта, 17:07
Уничтоженный «Град» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили «Град» и другую артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры
13 марта, 16:43
Спасение раненой женщины из-под завалов после обстрела Дружковки. Фото: ГСЧС Российская авиация ударила по Дружковке: ранены две женщины, одну из них спасли из-под завалов дома
13 марта, 15:57
Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13 марта, 13:43

