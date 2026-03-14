БПЛА ударили по Афипскому НПЗ: поражена ключевая установка

БПЛА атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 14 марта ударные беспилотники Сил обороны Украины, предварительно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.



Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Exilenova+. На кадрах видно мощное возгорание на территории предприятия.



По данным OSINT-аналитиков сообщества «КіберБорошно», подтверждено поражение установки АТ-22/4 — одного из ключевых технологических узлов Афипского НПЗ. Именно с неё начинается основной процесс переработки нефти на предприятии.

На опубликованных кадрах заметно горение одной из колонн установки, а также утечка газа с технологической эстакады.

Afipsky oil refinery was attacked again pic.twitter.com/OJxiuBDVhr — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 13, 2026

В случае подтверждения масштабных повреждений это может существенно повлиять на работу всего нефтеперерабатывающего комплекса.

Напомним, на спутниковых снимках появились последствия атаки на перевалочную нефтебазу «Тихорецкая» в Краснодарском крае России.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»