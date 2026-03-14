Украина производит три ракеты «Фламинго» в сутки
14 марта 2026, 13:43

Украинская оборонная промышленность способна выпускать до трёх ракет «Фламинго» в сутки. Об этом в интервью ProUA рассказал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, темпы производства могут существенно увеличиться после завершения разработки собственного ракетного двигателя. Новый двигатель создаётся специально для полётов на малых высотах, что должно повысить эффективность системы.

После перехода на собственный двигатель компания сможет масштабировать производство до объёмов, которые будут требоваться заказчикам.

Ранее в сети появилось видео, на котором был зафиксирован удар ракеты «Фламинго» по военному предприятию в Удмуртии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

