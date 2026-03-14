Россияне у Тендровской косы уничтожили собственный безэкипажный катер
14 марта 2026, 13:13

Россияне у Тендровской косы уничтожили собственный безэкипажный катер

Морской дрон РФ. Морской дрон РФ.

В районе Тендровской косы в Херсонской области российские военные по ошибке уничтожили собственный безэкипажный катер (БЭК). Видео инцидента распространили российские военные Telegram-каналы, сообщают «Новости Донбасса».

Сначала канал «Изнанка», связанный с Министерством обороны РФ, опубликовал кадры удара FPV-дрона по морскому беспилотнику. В публикации утверждалось, что был атакован украинский морской дрон.

Позже провоенный российский паблик «Romanov Лайт» сообщил, что удар был нанесён по собственному безэкипажному катеру.

«Все классно, только этот БЭК — наш», — написал Z-блогер, опубликовав фотографию корпуса катера для сравнения.

По его словам, произошедшее вновь демонстрирует серьёзные проблемы координации между подразделениями российской армии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

